Nuovo ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore | il progetto al vaglio del Consiglio superiore

È stato dato il via libera alla trasmissione del progetto per il nuovo ponte sul fiume Po tra Colorno e Casalmaggiore, dopo una riunione tra i tecnici di Anas, della Provincia di Parma e i progettisti di un raggruppamento italo-spagnolo. La decisione è stata presa al termine di una call che ha coinvolto tutte le parti coinvolte, segnando un passo avanti nel processo di realizzazione dell’opera. Il progetto ora sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio superiore.

Passi in avanti per la realizzazione del nuovo ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore.Al termine di una call che ha coinvolto i tecnici di Anas, della Provincia di Parma e i progettisti del raggruppamento temporaneo italo spagnolo Enser-Ayesa è arrivato il via libera per trasmettere il progetto.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Casalmaggiore: presentato il progetto per il nuovo ponte sul Po Casalmaggiore, il nuovo ponte sul Po è sempre più vicino. Inviato il piano, attesa per l’ok del governoCasalmaggiore, 13 aprile 2026 – Il nuovo ponte sul Po che collegherà Casalmaggiore a Colorno è sempre più a portata di mano. Argomenti più discussi: Ponte sul Po di Volano: passerella pedonale aperta per Pasqua; Una Gronda lunga 28 anni: nel 2029 la fine di un'opera fondamentale; Code al Ponte Vecchio, primi disagi: Lavori necessari, era inevitabile; Ponte di barche aperto tutta l'estate. Nuovo ponte fra Colorno e Casalmaggiore: il progetto sarà trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici - Video x.com Boschi di Cavaria e Gallarate, inaugurato nuovo ponte grazie a Parco Ticino e Comuni. In arrivo aree pic-nic - facebook.com facebook