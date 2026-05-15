Maurizio Sarri ha comunicato di voler attendere le decisioni che saranno prese nelle prossime settimane riguardo alla panchina del Napoli. La sua scelta è di aspettare l’esito dell’incontro tra il tecnico attuale del club e il presidente, previsto nei prossimi giorni. L’obiettivo di Sarri è conoscere le decisioni ufficiali prima di prendere eventuali iniziative o pianificare il suo futuro professionale. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali da parte della società partenopea.

Maurizio Sarri ha già scelto cosa farà nelle prossime settimane: aspettare. Aspettare il Napoli. Più precisamente, aspettare l’esito dell’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis che dovrebbe definire la panchina azzurra. Lo dice Alfredo Pedullà, in un quadro che finalmente mette in fila i pezzi. Sarri vuole aspettare il Napoli. “Il rapporto tra la Lazio e Sarri, al di là dell’incontro che ci sarà, è chiaro già adesso malgrado un contratto biennale”. Il legame con il club di Lotito, insomma, è già finito de facto. La carta del contratto biennale resta, la sostanza no. Una situazione che spiega perché Sarri non si stia muovendo verso altre destinazioni: non ne ha bisogno, e soprattutto non ne ha voglia, finché non sa cosa succederà a Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri vuole aspettare il Napoli (Pedullà)

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