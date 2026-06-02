Il Napoli avrebbe dovuto già firmare l’aumento di contratto per Scott McTominay, il centrocampista che ha contribuito alla vittoria dello scudetto. La trattativa è ancora in corso, ma il tempo stringe. La società non ha ancora concluso l’accordo, mentre il giocatore resta in attesa di definire i termini. La situazione ricorda quella di Kvaratskhelia, anche lui coinvolto in trattative non ultimate in tempo.

Forse non è ancora tardi anche se, in realtà, è tardi. Il Napoli avrebbe dovuto firmare già tempo l’aumento per Scott McTominay il trascinatore della stagione del quarto scudetto. Il Napoli commette sempre gli stessi errori. Ieri abbiamo raccontato quello che ha riguardato Kvaratskhelia venduto poi dal club a 70 milioni (il Liverpool ha pagato più del doppio calciatori come Wirtz e Isak che valgono meno della metà di Kvara ) perché il Napoli si era ritrovato – per propria responsabilità – col coltelo alla gola. È stato il protagonista numero uno del quarto scudetto. Il Napoli sta ripetendo lo stesso errore. De Laurentiis ha mille pregi ma anche qualche ineliminabile difetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli sta ripetendo con McTominay l’errore Kvaratskhelia

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