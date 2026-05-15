Con Alajbegovic il Napoli prova a riempire la casella di Kvaratskhelia

Il Napoli sta cercando di sostituire Kvaratskhelia con un altro giocatore proveniente dal Salisburgo. La società sta valutando l’acquisto di Kerim Alajbegovic, un centrocampista giovane e in crescita. La volontà è di rinforzare la rosa in vista delle prossime competizioni, concentrandosi su un profilo che possa portare freschezza e dinamismo alla squadra. Alajbegovic è attualmente in forza al club austriaco e il club partenopeo sta monitorando la sua evoluzione.

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Il Napoli vorrebbe ringiovanire la rosa in vista della prossima stagione e uno dei calciatori che sta seguendo è Kerim Alajbegovic del Salisburgo. Il trequartistaesterno sinistro classe 2007 bosniaco ha un contratto fino al 2029 con la squadra austriaca, che lo ha comprato la scorsa estate per poco più di 2 milioni dal Bayer Leverkusen. Chi è Alajbegovic, la giovane promessa del calcio bosniaco. Sbocciato nelle giovanili prima del Colonia e poi del Bayer Leverkusen, Alajbegovic ha esordito tra i professionisti lo scorso 23 luglio, nei preliminari di Champions. È un calciatore ambidestro, molto bravo nel dribbling e nell’uno contro uno. Quest’anno ha collezionato 43 presenze, segnando 12 gol e fornendo 4 assist, giocando un totale di 2592 minuti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Con Alajbegovic il Napoli prova a riempire la casella di Kvaratskhelia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L'ex Pjanic a pranzo con il padre di Alajbegovic: la Roma prova a bruciare la concorrenzaUn pranzo a base di amatriciana e pasta al pesto in un locale del centro testimoniata da una foto postata sui social. Kvaratskhelia torna a parlare del Napoli: “Paragone con Maradona? Pesante”Khvicha Kvaratskhelia è tornato a parlare della sua esperienza a Napoli e del successivo trasferimento al Paris-Saint Germain. Il #Napoli ha già preparato il piano per l’estate Secondo Gazzetta, sono 4 i colpi in lista per Manna: Gila della Lazio, Atta dell’Udinese, Alajbegovic del Bayer Leverkusen e Khalaili dell’Union Saint Gilloise Cosa ne pensate? #Calcionews24 x.com Napoli, il piano di De Laurentiis: Zeballos in cima e giovani crack. E non sarà un mercato low costConte ha parlato con Tevez per Zeballos, Alajbegovic nel mirino, Lang e Lucca pronti a rientrare. De Laurentiis vuole giovani crack. reddit De Laurentiis stregato da Alajbegovic! Il Napoli proverà a muoversi in anticipo per beffare tuttiCalciomercato SSC Napoli - Tra i profili osservati dal Napoli per il futuro spicca anche Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco di enorme prospettiva che a settembre compirà soltanto diciannove anni. De ... msn.com Nuovo Napoli: fantasia con Alajbegovic e Atta. Gila per dare più solidità in difesaGrande concorrenza per il bosniaco e per il laziale. Sulla fascia, Khalaili vicino: l’Union Saint Gilloise chiede 25 milioni ... gazzetta.it