De Bruyne e Lukaku arrivano buone notizie dal Belgio | l' annuncio ufficiale

Arrivano aggiornamenti positivi dal Belgio riguardo a Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Entrambi i calciatori, attualmente con il club italiano, sono stati inclusi nell'elenco ufficiale dei 26 convocati dal commissario tecnico per i prossimi Mondiali del 2026. La decisione è stata comunicata attraverso un annuncio ufficiale, confermando la loro partecipazione alla fase finale del torneo. La selezione rappresenta una notizia importante per i tifosi e gli addetti ai lavori.

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Buone notizie per Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. I due calciatori del Napoli, infatti, sono stati inseriti nell'elenco dei 26 convocati scelti dal ct del Belgio Rudi Garcia per i Mondiali 2026.Per quanto riguarda l'attaccante, che sta completando il suo recupero fisico in vista della rassegna. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tiberio Ancora: “Lukaku? Guardate De Bruyne com’è tornato dal Belgio”Intervenuto (lo fa spesso) a Radio Kiss Kiss, Tiberio Ancora ha così commentato il caso Lukaku. “Dopo il Mondiale…”: De Bruyne, arriva l’annuncio dal ritiro del BelgioKevin De Bruyne non abbandona il Belgio dopo il Mondiale: il centrocampista del Manchester City ha confermato in conferenza stampa che proseguirà con... Tra i 26 convocati del Belgio cinque giocatori della #SerieAEnilive De Bruyne & Lukaku Saelemaekers e De Winter E De Ketelaere Ogni gol, ogni emozione, ogni partita della #FIFAWorldCup su #DAZN dall'11 giugno #DAZNBetClub x.com NM LIVE - Maddaloni: Bene la chiamata del Belgio per De Bruyne e Lukaku, dimostrano che sono validi nonostante la loro età, Lang? Dispiace sia andato in prestito in prestito ...NAPOLI - MARCO MADDALONI, judoka, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMa ... napolimagazine.com De Bruyne e Lukaku, arrivano buone notizie dal Belgio: l'annuncio ufficialeI due calciatori del Napoli sono stati inseriti dal ct Rudi Garcia nell'elenco dei 26 convocati della nazionale belga per i Mondiali ... napolitoday.it Romelu Lukaku ha lasciato di nuovo Napoli per tornare in Belgio e continuare il suo lavoro di recupero. Il Napoli andrà avanti senza di lui, sperando che arrivino offerte quest'estate dalla Turchia, dall'Arabia Saudita o da qualsiasi altra parte del mondo. : r/socc reddit