De Bruyne e Lukaku arrivano buone notizie dal Belgio | l' annuncio ufficiale
Arrivano aggiornamenti positivi dal Belgio riguardo a Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Entrambi i calciatori, attualmente con il club italiano, sono stati inclusi nell'elenco ufficiale dei 26 convocati dal commissario tecnico per i prossimi Mondiali del 2026. La decisione è stata comunicata attraverso un annuncio ufficiale, confermando la loro partecipazione alla fase finale del torneo. La selezione rappresenta una notizia importante per i tifosi e gli addetti ai lavori.
Buone notizie per Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. I due calciatori del Napoli, infatti, sono stati inseriti nell'elenco dei 26 convocati scelti dal ct del Belgio Rudi Garcia per i Mondiali 2026.Per quanto riguarda l'attaccante, che sta completando il suo recupero fisico in vista della rassegna. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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