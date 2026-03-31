Assassin' s Creed Netflix sceglie la Tuscia per le riprese della serie | ecco cast e attori

La Tuscia sempre più terra dal forte richiamo cinematografico. Per “Assassin's Creed”, la nuova serie live-action prodotta da Netflix, alcune sequenze vengono girate anche a Vitorchiano, dove in questi giorni sono in corso le riprese. Le riprese sono iniziate a marzo e stanno coinvolgendo principalmente il grande complesso di Cinecittà, dove è stato ampliato il già noto set di Roma Antica. L'obiettivo è quello di restituire una rappresentazione quanto più immersiva possibile della Roma del 64 dopo Cristo, epoca in cui è ambientata la storia originale della serie. La serie “Assassin's Creed”, tratta dal celebre franchise videoludico, proporrà una narrazione inedita, mantenendo però gli elementi distintivi che hanno reso il brand un successo globale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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