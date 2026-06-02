Il Modena continua a guardare in Francia

Da ilrestodelcarlino.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Modena sta valutando un allenatore francese. La società aspetta l’annuncio ufficiale e sta definendo i dettagli. La scelta si inserisce in un progetto volto a migliorare le prestazioni stagionali. L’attenzione è alta, ma ancora nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata. La dirigenza si concentra sulle prossime mosse e sulla composizione della rosa. La stagione si presenta ricca di aspettative, con obiettivi da raggiungere sul campo.

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L’attesa per l’annuncio dell’allenatore (e di Nereo Bonato ) e le aspettative per una stagione che si preannuncia ancor migliore, almeno nelle idee e nelle ambizioni. Inizia il mese di giugno e qualcuno inizia a contare i giorni che mancano al raduno di luglio e all’avvio del calciomercato. Che, inevitabilmente, senza una guida tecnica e con il playoff di serie C ancora in corso, è in standby. Quel che il Modena può fare, ad oggi, è fare i conti con le scadenze (da Gliozzi a Defrel, a Cotali e Pezzolato, Cauz) e la fine dei vari prestiti (Ambrosino, Dellavalle, Pyyhtia, De Luca, Zanimacchia), con addio di Massolin annesso. Il primo annuncio,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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