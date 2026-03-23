Il Milan è molto concentrato sul presente ma continua a programmare il futuro, partendo dai più giovani. Nelle ultime ore, il club di Via Aldo Rossi ha annunciato sul proprio sito il rinnovo di uno dei giocatori più utilizzati in questa stagione del Milan Primavera. Parliamo di Federico Colombo, difensore classe 2007 che fa della duttilità uno dei suoi punti forti. Negli ultimi anni, il giovane rossonero ha giocato sia come difensore centrale, che come terzino destro. La sua velocità e la sua qualità palla al piede gli permettono di giocare in entrambi i ruoli. In questa stagione, il ragazzo di Busto Arsizio è uno dei giocatori più utilizzati da mister Giovanni Renna in Primavera, avendo disputato 24 partite con la formazione Under 20 rossonera, di cui 23 da titolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan continua a guardare in avanti: annunciato il rinnovo del contratto di Colombo. Ecco il comunicato

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