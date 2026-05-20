Nonostante le sanzioni imposte negli ultimi quattro anni, l’Unione Europea mantiene rapporti commerciali significativi con la Russia, in particolare nel settore energetico. A aprile, gli acquisti di petrolio e gas hanno raggiunto circa 1,7 miliardi di euro, con la Francia che si distingue come uno dei principali acquirenti. L’obiettivo di Bruxelles di interrompere le importazioni di gas russo entro il 2027 non sembra ancora essere stato completamente raggiunto, anche se l’Unione continua a promuovere una transizione verso fonti di energia rinnovabile.

Nonostante quattro anni di sanzioni, l’obiettivo annunciato da Bruxelles di mettere fine entro il 2027 alle importazioni di gas russo e la dichiarata intenzione di puntare su una rapida transizione verde, l’Europa per ora continua a comprare rilevanti quantità di energia da Mosca. Ad aprile, stando all’ultimo rapporto del Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), i Paesi dell’Unione europea hanno acquistato petrolio e gas russo per circa 1,7 miliardi di euro, confermandosi ancora uno dei principali finanziatori del bilancio del Cremlino. La Ue il mese scorso è stata il quarto maggiore acquirente mondiale di combustibili fossili russi dopo Cina, India e Turchia, contribuendo a incassi per 734 milioni di euro al giorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Ue vuole “fare pressione” su Mosca ma continua a finanziarla: in aprile acquisti di petrolio e gas per 1,7 miliardi. Francia in testa

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