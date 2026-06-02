Il ‘modello Arezzo’ per la sanità sportiva | parte la riqualificazione dello stadio a norma della Legge Stadi
Nella mattinata di ieri, lo stadio Città di Arezzo ha ospitato l’evento ufficiale che segna l’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’impianto. Gli interventi sono finalizzati a rendere la struttura conforme alla Legge Stadi, che prevede specifici standard di sicurezza e accessibilità. La riqualificazione riguarda principalmente gli aspetti legati alla sicurezza, alle infrastrutture e ai servizi offerti agli spettatori. L’intervento fa parte del modello adottato per la sanità sportiva.
AREZZO – Nella mattinata di ieri, l’impianto sportivo Città di Arezzo ha ospitato l’evento ufficiale che dà inizio agli interventi di rifacimento della struttura calcistica locale. Si tratta di una svolta epocale per la cittadinanza e per il club della S.S. Arezzo, volto a inaugurare un percorso di sviluppo per l’intera area geografica. Al momento dell’avvio simbolico dei lavori erano presenti il massimo dirigente della società, le cariche pubbliche e il gruppo di tecnici incaricato della progettazione. Il piano d’azione si svilupperà progressivamente fino al 2030, strutturato in modo da non intaccare la regolare fruizione del campo da gioco durante le varie stagioni calcistiche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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