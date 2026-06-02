Il ‘modello Arezzo’ per la sanità sportiva | parte la riqualificazione dello stadio a norma della Legge Stadi

Notizia in breve

Nella mattinata di ieri, lo stadio Città di Arezzo ha ospitato l’evento ufficiale che segna l’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’impianto. Gli interventi sono finalizzati a rendere la struttura conforme alla Legge Stadi, che prevede specifici standard di sicurezza e accessibilità. La riqualificazione riguarda principalmente gli aspetti legati alla sicurezza, alle infrastrutture e ai servizi offerti agli spettatori. L’intervento fa parte del modello adottato per la sanità sportiva.