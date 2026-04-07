La Regione Siciliana ha deciso di contribuire con un finanziamento per il restyling dello stadio

Il governo Schifani parteciperà al finanziamento dei lavori di rifacimento dello stadio Renzo Barbera di Palermo in vista dei campionati europei del 2032 che la città si candida a ospitare. L’impegno è stato formalizzato oggi nel corso di un incontro istituzionale a Palazzo d’Orléans tra il presidente della Regione, Renato Schifani, e il sindaco di Palermo. Roberto Lagalla. Il progetto, che include non solo il rifacimento dell’impianto sportivo ma anche la riqualificazione dell’area circostante, prevede un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, la cui copertura finanziaria sarà garantita da una partnership pubblico-privata. Più della metà della cifra sarà messa a disposizione direttamente dalla società Palermo Calcio, la parte restante sarà invece a carico della Regione, del Comune e dello Stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Palermo, la Regione Siciliana parteciperà al finanziamento per la riqualificazione dello stadio "Renzo Barbera"

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