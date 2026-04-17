Riqualificazione dello stadio Toccalli | a Morbegno nasce il comitato Merizzi Nord

A Morbegno è stato costituito il Comitato dei Cittadini Zona Merizzi Nord, un gruppo indipendente formato dai residenti dell’area coinvolta nel progetto di riqualificazione dello Stadio Comunale Amanzio Toccalli. La nascita del comitato è stata annunciata di recente e rappresenta un punto di riferimento per i cittadini interessati alla vicenda. Il comitato si propone di seguire da vicino gli sviluppi del progetto e di tutelare gli interessi della zona.

È ufficialmente nato a Morbegno il Comitato dei Cittadini Zona Merizzi Nord, un gruppo indipendente promosso dai residenti dell’area interessata dal progetto comunale di riqualificazione dello Stadio Comunale Amanzio Toccalli.La posizioneIl Comitato intende chiarire fin da subito la propria.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Al via il progetto di riqualificazione dello stadio MaradonaPartono i lavori allo stadio Maradona, si tenta di procedere a tempo di record in vista di una possibile candidatura dello stadio di Fuorigrotta ai... Giugliano, nasce il “Comitato Filiera Ittica Area Nord”Il Comitato prende forma in un momento particolarmente delicato per il settore, a seguito delle criticità emerse in relazione alla diffusione del...