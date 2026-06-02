Il modello Albania fa scuola Intesa sui migranti a Bruxelles | via libera agli hub in Paesi terzi

I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio hanno raggiunto un accordo sul regolamento rimpatri, dopo vari rinvii. Intanto, in Europa si continua a discutere di gestione dei migranti con l’approvazione di un modello che prevede l’istituzione di hub in Paesi terzi. La linea politica sulla materia migratoria si conferma favorevole a questa soluzione, in linea con le posizioni del governo italiano.

Ancora una vittoria della linea Meloni in Europa: i negoziatori del Parlamento europeo e quelli del Consiglio hanno trovato l'accordo sul regolamento rimpatri dopo diversi rinvii. Era stato annunciato per ieri il trilogo definitivo e così è stato. I co-legislatori hanno trovato l'intesa sul provvedimento chiave della nuova politica europea sui migranti, unico elemento mancante del nuovo Patto Migrazione e Asilo, che darà la svolta necessaria all'Unione europea per la nuova gestione dei flussi migratori irregolari. È un accordo storico, che arriva dopo anni durante i quali l'Europa ha subito i flussi senza avere il controllo, anche a causa dell'ideologia progressista predominante delle sinistre europee, che ha spinto sull'accoglienza indiscriminata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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