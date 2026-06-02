Un fan club ha organizzato l’arrivo del regista a Ferrara durante ottobre, portandolo in città per eventi legati al cinema. La visita include una proiezione e un incontro pubblico. La persona che ha invitato e ospitato il regista a cena non è stata resa nota. La presenza del regista è stata annunciata tramite comunicazioni ufficiali del fan club. La visita si inserisce nel programma di eventi cinematografici che si svolgono nella città in questo periodo.

? Domande chiave Come ha fatto un fan club a portare Stone a Ferrara?. Chi è la persona che ospita il regista a cena?. Quali film verranno proiettati durante la retrospettiva di ottobre?. Perché l'Università di Ferrara potrebbe conferirgli una laurea honoris causa?.? In Breve Pietro Ricci e l'assessore Marco Gulinelli hanno promosso l'iniziativa a Ferrara.. Il programma prevede la proiezione di venti film e alcuni documentari.. L'Università degli studi di Ferrara valuta la laurea honoris causa per Stone.. L'idea nasce dal trentacinquesimo anniversario del film JFK del 1991.. Il grande cinema approda a Ferrara: Oliver Stone protagonista di una retrospettiva speciale a ottobre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il mito di Oliver Stone approda a Ferrara: un ottobre di cinema

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