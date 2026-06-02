Oliver Stone sarà a Ferrara il prossimo ottobre per un ciclo di iniziative dedicate a lui. La decisione di invitarlo è stata presa dopo un confronto con Silvia Bizio, che ha raccontato come siano stati coinvolti anche riferimenti a registi come Ferrara e Antonioni, oltre al Delta. La presenza dell’attore e regista statunitense si inserisce in un programma che si svolgerà nella città in quella data.

Ferrara, 2 giugno 2026 – Oliver Stone sarà a Ferrara il prossimo ottobre per un ciclo di iniziative a lui dedicato. Parte significativa del progetto, sviluppato dal Comune di Ferrara, si deve alla giornalista Silvia Bizio, storica corrispondente di cinema da Los Angeles per La Repubblica e l’ Espresso. Silvia Bizio, chi è per lei Oliver Stone? “Oliver per prima cosa è uno dei più grandi registi al mondo, ma anche una delle più grandi teste pensanti d’America. Lo dimostra la sua cinematografia. Ultimamente, a Salina, abbiamo visto Salvador (1986): è incredibile come quel film sia attuale anche oggi, trattando problemi ancora attualissimi. Oliver è sempre stato un precursore”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Silvia Bizio, io e Oliver Stone: “Ferrara, Antonioni e il Delta. Così è nata l’idea di invitarlo”

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