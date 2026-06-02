Silvia Bizio io e Oliver Stone | Ferrara Antonioni e il Delta Così è nata l’idea di invitarlo
Oliver Stone sarà a Ferrara il prossimo ottobre per un ciclo di iniziative dedicate a lui. La decisione di invitarlo è stata presa dopo un confronto con Silvia Bizio, che ha raccontato come siano stati coinvolti anche riferimenti a registi come Ferrara e Antonioni, oltre al Delta. La presenza dell’attore e regista statunitense si inserisce in un programma che si svolgerà nella città in quella data.
Ferrara, 2 giugno 2026 – Oliver Stone sarà a Ferrara il prossimo ottobre per un ciclo di iniziative a lui dedicato. Parte significativa del progetto, sviluppato dal Comune di Ferrara, si deve alla giornalista Silvia Bizio, storica corrispondente di cinema da Los Angeles per La Repubblica e l’ Espresso. Silvia Bizio, chi è per lei Oliver Stone? “Oliver per prima cosa è uno dei più grandi registi al mondo, ma anche una delle più grandi teste pensanti d’America. Lo dimostra la sua cinematografia. Ultimamente, a Salina, abbiamo visto Salvador (1986): è incredibile come quel film sia attuale anche oggi, trattando problemi ancora attualissimi. Oliver è sempre stato un precursore”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
La profezia di Oliver Stone in un suo film del 2008: “Se controlli l’Iran controlli il mondo, così nessuno ci romperà più il ca**o”Nel suo film del 2008, il regista ha pronunciato una frase che mette in relazione il controllo dell’Iran con il potere su Eurasia e sul resto del...
Leggi anche: Oliver Stone riaccende Roma: il grande ritorno del maestro sul set
Argomenti più discussi: Silvia Bizio, io e Oliver Stone: Ferrara, Antonioni e il Delta. Così è nata l’idea di invitarlo; A Mònde – Festa del Cinema sui Cammini Margherita Buy riceve il Premio Speciale Maria Marcone. L’incontro con Matthew Modine condotto dalla giornalista Silvia Bizio; Kevin Spacey a Foggia per 'Mònde', grazie per la vostra calorosa accoglienza; Sono stato un Golden boy di Hollywood e tutte le porte mi sono state aperte. Ma io non le ho attraversate. La lezione di Terry Gilliam al Mònde.
Amo l’Italia, non ero mai stato in questa particolare regione, in questo posto, anzi è particolarmente gradita la vostra accoglienza calorosa. Lo ha detto (intervistato dalla giornalista Silvia Bizio) il due volte premio Oscar Kevin Spacey, ospite di 'Mònde - Festa - Facebook facebook
Silvia Bizio, io e Oliver Stone: Ferrara, Antonioni e il Delta. Così è nata l’idea di invitarloLa giornalista cinematografica svela la genesi del progetto che porterà il regista Usa in città. Tutto è nato da Pietro Ricci, ferrarese, e dal suo sogno di averlo qui per i 35 anni del film JFK ... ilrestodelcarlino.it