Un ristorante di alta cucina è stato inaugurato sulla Costiera Amalfitana, costruito all’interno di un intervento di recupero paesaggistico. Si trova sulla scogliera, con ampie vetrate che offrono viste sul mare. La struttura è integrata nel paesaggio e presenta una cucina premiata con stelle Michelin. L’apertura ha attirato l’attenzione per il suo inserimento nel contesto naturale e per il progetto di valorizzazione del territorio.

Un ristorante fine dining incastonato nella roccia della Costiera Amalfitana, a picco sul mare, dentro un progetto di recupero paesaggistico monumentale, con vetrate spalancate sull’orizzonte e una cucina stellata. È il genere di racconto che normalmente richiederebbe almeno una verifica. Poi però ci arrivi, e scopri che Volta del Fuenti esiste davvero. A Vietri sul Mare, all’interno dei Giardini del Fuenti, esiste un luogo che oggi appare come un microcosmo perfettamente costruito ma che nasce da una storia complessa di trasformazione, recupero e rinascita. La sensazione, arrivando, è quella di entrare in un luogo che sfugge alle categorie abituali dell’ospitalità italiana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il miracolo laico della Costiera

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