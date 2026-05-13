A Bologna il corso prematrimoniale è anche laico

A Bologna, dal 20 maggio al 17 giugno 2026, si svolgeranno gli incontri del corso prematrimoniale caratterizzato da un approccio laico. L’iniziativa è promossa dal Comune e si svolge nel capoluogo emiliano in un arco di tempo di circa un mese. I partecipanti potranno frequentare le sessioni in diverse date durante il periodo indicato.

Dal 20 maggio al 17 giugno 2026 si terranno gli incontri del corso prematrimoniale laico erogato dal Comune di Bologna. Non più solamente le parrocchie, quindi: il corso, a ingresso gratuito, è destinato anche alle persone che intendono unirsi in unioni civili o in convivenza.Registrati alla.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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