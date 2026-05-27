Nel 2004, in Spagna, il partito socialista ha ottenuto una vittoria con Zapatero come leader, che si è distinto per il suo stile e le sue posizioni. Recentemente, si è parlato di una possibile crisi politica interna al partito, con alcuni membri che temono ripercussioni sul futuro del governo e sul ruolo di Pedro Sánchez, attuale capo del governo. La situazione si lega a tensioni tra le diverse fazioni del partito e alle sfide delle elezioni recenti.

Madrid – Nelle elezioni del 2004 che si tennero nei due Paesi a breve distanza, la penisola iberica cambiò assieme governo passando da popolari, in Spagna, e socialdemocratici, in Portogallo, vale a dire due partiti di centrodestra, ai socialisti: José Luis Rodriguez Zapatero a Madrid e Antonio Guterres (attuale segretario generale dell’Onu) a Lisbona. Sembrò che da Occidente partisse un vento riformista che potesse travolgere a lungo il Continente. Era un periodo difficile dal punto di vista economico e militare, un po’ come ora: era in corso la guerra in Iraq, il conflitto israelo-palestinese viveva uno dei suoi momenti più caldi, l’Afghanistan dei Talebani faceva paura, nel Pakistan nord occidentale era in corso una vera e propria guerra civile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zapatero, il ‘santo laico’ della sinistra che rischia di affondare il ‘delfino’ Pedro Sanchez: la parabola dell’uomo che non voleva (solo) essere leader

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