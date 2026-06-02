Il mio nome è Maria Stuarda Solo la ribellione ti salva

In tanti si sono innamorati de "I giorni di vetro" di Nicoletta Verna. Della protagonista Redenta, battagliera della vita con la gamba sbilenca. Una parabola di resistenza e ostinazione. Si capisce allora la curiosità nel ritrovare la scrittrice romagnola a teatro. Per la prima volta alle prese con il palco grazie a "Il mio nome è Maria Stuarda". Un lavoro debuttato a febbraio al Franco Parenti. Ottimamente accolto. E ora ripreso in Sala Blu, dal 3 al 7 giugno. Un monologo. Diretto da Andrea Piazza, giovane regista paolograssino su cui il Pier Lombardo sta puntando forte. Protagonista in scena invece Marina Rocco, attrice amatissima, spesso nelle produzioni di Andrée Ruth Shammah e Filippo Timi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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