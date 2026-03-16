Come posso vivere senza di te? Ti amo aspettami amore mio | lo strazio della mamma di Maria dopo l' incidente

Una madre esprime il dolore dopo l’incidente che ha coinvolto sua figlia, con parole cariche di affetto e tristezza. Nelle sue parole si percepisce il senso di perdita e di sofferenza, mentre chiede come possa continuare a vivere senza di lei. La scena si concentra sulla sofferenza di una madre che si rivolge alla figlia, cercando di affrontare il dolore di un momento tragico.

Un messaggio carico di dolore che sta facendo il giro dei social e che racconta tutta la disperazione di una madre colpita da una perdita improvvisa e devastante “Amore mio dimmi come posso mai vivere senza di te. dimmi come si fa. Sono morta nel momento in cui sei andata via. Tu che eri la mia ragione di vita, tu che mi davi forza nelle giornate più buie. Nulla ha più senso. Ho il cuore a pezzi. Perchè la vita è stata ingiusta? Perchè? E' tanto il dolore che sto provando, è come avere una spada nel cuore. Ti amo, aspettami amore mio”. È lo sfogo straziante affidato ai social dalla madre di Maria Magliocco, la giovane di 24 anni morta insieme al fidanzato Michele Pirozzi, 29 anni, nel tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo nel territorio di Montecorice, nel Cilento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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