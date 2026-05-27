Il Milan sta finalizzando la scelta del nuovo allenatore, con una stretta finale per Iraola. Nel frattempo, l’offerta per Rangnick come direttore sportivo è stata presentata. Il proprietario del club, Gerry Cardinale, sta seguendo personalmente le trattative, affiancato da Zlatan Ibrahimovic. La ristrutturazione dell’area tecnica del club coinvolge decisioni importanti e dirette, con l’obiettivo di cambiare la guida tecnica e strategica della squadra.

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, affiancato in prima persona da Zlatan Ibrahimovic, ha avviato una radicale ristrutturazione dell’area tecnica rossonera prendendo parte diretta ai colloqui per la scelta del nuovo allenatore e del direttore sportivo. Come riportato nell’approfondimento giornalistico pubblicato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza di RedBird ha rotto gli indugi per assecondare i grandi cambiamenti preannunciati dal manager americano due settimane fa. Le manovre strategiche della società si stanno concentrando sul profilo del tecnico basco Andoni Iraola per la panchina e su un clamoroso ritorno di fiamma per il tedesco Ralf Rangnick, a cui è stato proposto un ruolo dirigenziale dietro la scrivania per avviare il nuovo ciclo sportivo del club a Milano. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il nuovo Milan di Cardinale e Ibrahimovic prende forma: stretta finale per Iraola, offerta a Rangnick come ds

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CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE

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