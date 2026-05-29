Il Milan sta attraversando un cambiamento societario e tecnico: sono stati esonerati l’amministratore delegato, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico. La società sta cercando nuovi candidati per queste posizioni. Nel frattempo, Rangnick ha contattato Jaissle, mentre Pochettino ha commentato la situazione senza confermare un interesse diretto. Xavi ha invece escluso un suo possibile approdo al club.

Nuovo Milan targato Ibrahimovic. Cardinale ha azzerato società e guida tecnica, per cui sono in programma incontri con DS, allenatori e dirigenti. Iraola, inizialmente nome forte per la panchina, è un'opzione ormai quasi del tutto svanita, mentre Ralf Rangnick rimane in corsa per il ruolo di Direttore Tecnico. Il Milan sta però riflettendo sulle condizioni poste dal CT austriaco, che chiede massima libertà e mano libera a 360 gradi. Per la panchina salgono le quotazioni di Pochettino, rimane in corsa Glasner, ma non sono gli unici nomi. Intanto ni rimaniamo appostati sotto Casa Milan con i nostri inviati a caccia di news e retroscena. Ecco la cronaca live della giornata di oggi, in diretta da Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Rangnick chiama Jaissle, ma Pochettino stuzzica. Xavi scarta il Milan

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