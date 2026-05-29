Il Milan ha annunciato che Ralf Rangnick prenderà il ruolo di allenatore, affiancato da due nuovi collaboratori, Jesse Marsch e Mauricio Pochettino. Rangnick ha chiamato Marsch e Pochettino a collaborare con lui nel nuovo staff tecnico. La scelta di Rangnick rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente gestione e introduce due figure con esperienze diverse nel calcio internazionale. La squadra si prepara a una nuova fase sotto la guida del tecnico tedesco.

Il Milan è pronto a consegnare le chiavi del proprio futuro a Ralf Rangnick. Il manager tedesco, attuale allenatore dell'Austria, è il profilo scelto per andare a ricoprire il ruolo di direttore dell'area tecnica rossonera: la risposta definitiva, infatti, è attesa in tempi davvero molto brevi, ma filtra tanto ottimismo. Nel frattempo 'il professore' ha già stilato una serie di condizioni e, soprattutto, tracciato delle linee guida per la scelta del nuovo condottiero: due volti in pole. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Rangnick ha scelto due volti ritenuti idonei per la panchina rossonera: Matthias Jaissle e Mauricio Pochettino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, due volti per la panchina: Rangnick chiama Jaissle e Pochettino

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