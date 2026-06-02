Il miele nelle bevande calde? Ecco perché non dovresti metterlo

Aggiungere miele a una bevanda calda è spesso considerato un rimedio casalingo. Tuttavia, studi scientifici indicano che il calore elevato può alterare le proprietà benefiche del miele, distruggendo enzimi e nutrienti. Questa perdita di qualità può ridurre gli effetti positivi che si attribuiscono al miele quando viene consumato a temperature elevate. Per preservare le sue caratteristiche, si consiglia di aggiungerlo a bevande a temperatura più bassa.

Quando ci viene il mal di gola la prima cosa che ci viene suggerita è di mettere un cucchiaino di miele nel latte caldo o nella camomilla. Le virtù di questo sostanza dorata, derivata dal nettare dei fiori e trasformata dall'apis mellifera, sono innumerevoli. Il suo effetto antinfiammatorio, antibatterico, antisettico, cicatrizzante, energizzante era già noto nell'antico Egitto, dove il miele era così apprezzato che veniva persino offerto agli dei. Ma per beneficiare delle sue proprietà curative, è meglio evitare di aggiungerlo nelle bevande troppo calde. Scopriamo perché con l'aiuto della dottoressa Fabiana Contri, nutrizionista di MioDottore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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