I semi di chia e di zucca rappresentano due pilastri dell’integrazione alimentare naturale, offrendo profili nutrizionali complementari ma distinti. Mentre i primi eccellono nel contenuto di fibre solubili e calcio, i secondi si distinguono per l’apporto proteico superiore e la ricchezza di minerali essenziali come lo zinco. La scelta tra le due tipologie non dipende da una superiorità assoluta, ma dalle specifiche necessità fisiologiche del consumatore, come il supporto alla salute intestinale o il potenziamento del metabolismo muscolare. Nonostante le dimensioni ridotte, questi semi sono considerati superfood grazie alla densità di micronutrienti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Semi di chia vs. semi di zucca: ecco chi vince la sfida della salute (e perché dovresti sceglierli subito)

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