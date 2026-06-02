Il meteo fa paura scatta l’allerta arancione in Liguria

Un’allerta arancione per temporali è stata emessa in Liguria, con particolare attenzione al Levante, da Portofino fino a circa 50 chilometri a est. La protezione civile ha segnalato condizioni meteorologiche avverse che potrebbero portare piogge intense e raffiche di vento. La zona interessata comprende anche alcune località costiere e zone collinari. Le autorità hanno consigliato di evitare spostamenti non necessari e di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

La Spezia, 2 giugno 2026 – Un’ allerta arancione per temporali nel Levante ligure da Portofino (Genova) a Sarzana ( La Spezia ) comprese le valli dell'entroterra Scrivia, Aveto, Trebbia, Fontanabuona, Sturla e l’ intera provincia della Spezia è stata emanata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure ( Arpal ). Da ricordare che quella arancione è il massimo grado di allerta per questo tipo di fenomeni. https:www.lanazione.itviareggiocronacatala-beach-club-santanche-pw1guwa6 L'allerta arancione nel Levante ligure inizia alle 20 del 2 giugno (preceduta da alcune ore di allerta gialla, dalle 16 alle 20) e termina a mezzogiorno del 3 giugno sulla costa spezzina mentre termina alle 6 della mattina del 3 giugno nell’entroterra, dove passa a gialla per alcune ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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