Romagna scatta una nuova allerta meteo | giovedì di burrasca crinale in arancione
La Romagna si prepara a una nuova giornata di maltempo, con un'area in allerta arancione sul crinale e gialla sulla zona collinare. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di burrasca per giovedì, segnalando condizioni di vento intenso che interesseranno diverse parti della regione. La situazione è considerata stabile fino a questo momento, ma si attendono aggiornamenti in base all'evoluzione delle condizioni atmosferiche.
Nuova fase instabile sulla Romagna all'orizzonte. Per giovedì, la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo per vento, gialla per la fascia collinare e arancione per il crinale. “Sono previste condizioni di marcata instabilità atmosferica con venti sud-occidentali di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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