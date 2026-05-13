Romagna scatta una nuova allerta meteo | giovedì di burrasca crinale in arancione

La Romagna si prepara a una nuova giornata di maltempo, con un'area in allerta arancione sul crinale e gialla sulla zona collinare. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di burrasca per giovedì, segnalando condizioni di vento intenso che interesseranno diverse parti della regione. La situazione è considerata stabile fino a questo momento, ma si attendono aggiornamenti in base all'evoluzione delle condizioni atmosferiche.

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