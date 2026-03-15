Domenica con maltempo sull’Italia allerta meteo arancione per Liguria e Lombardia

Domenica 15 marzo il maltempo ha interessato diverse regioni italiane, con un'allerta meteo arancione in Liguria e Lombardia e una gialla in altre sette aree. Sono state segnalate condizioni di pioggia intensa e forti venti in alcune zone, mentre altre regioni hanno registrato precipitazioni moderate. La Protezione civile ha diffuso avvisi di criticità per alcune aree, in risposta alle previsioni meteorologiche.

(Adnkronos) – Allerta meteo arancione oggi, domenica 15 marzo, in due regioni e gialla in altre sette. Il transito di una perturbazione atlantica causa maltempo sul Nord-ovest dell'Italia e, muovendosi verso Sud-est, porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteo sul nostro meridione, con precipitazioni che risulteranno più diffuse e, anche a carattere temporalesco, su Sicilia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Maltempo sull’Italia: allerta arancione al Sud, nubifragi e neve sulle Alpi Epifania di maltempo sull’Italia: allerta arancione a Roma, piogge intense e neve a bassa quota al Centro-SudL’Epifania sta trascorrendo all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia, con piogge, temporali e nevicate fino a quote collinari che stanno... MALTEMPO a NATALE 2025: Neve e Pioggia ROVINANO le Feste - PREVISIONI Contenuti utili per approfondire Domenica con maltempo sull'Italia... Temi più discussi: Domenica con maltempo sull'Italia, allerta meteo arancione oggi su 2 regioni e gialla per altre 7: ecco quali; Meteo Weekend - Vortice di maltempo sull'Italia con pioggia abbondante, vento e neve fino a bassa quota.; Week end di maltempo: su novarese e Vco scatta l'allerta gialla; Meteo, ultimo colpo di coda invernale in arrivo con pioggia e neve: le previsioni. Domenica con maltempo sull'Italia, allerta meteo arancione per Liguria e LombardiaCoinvolte Liguria, Lombardia, Calabria, Sicilia , Puglia, Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d’Aosta ... adnkronos.com Maltempo Sicilia, in arrivo perturbazione atlantica: forti temporali e venti a rotazione ciclonicaMaltempo Allerta Meteo Sicilia: domenica di tempesta con piogge intense e venti a rotazione ciclonica. Allerta gialla ... quotidianodiragusa.it 15 marzo 2026 IV Domenica di Quaresima/A dal Vangelo di Giovanni (Gv 9, 1-41) «Il cieco andò, si lavò e tornò che ci vedeva» Il peccato originale ha reso la condizione di ogni uomo come quella del «cieco dalla nascita» del Vangelo di questa IV domenica d - facebook.com facebook #referendumgiustizia la domenica di @roberto_cota x.com