Il Marconi porta gli studenti in Archivio di Stato | un viaggio nella storia tra documenti e memoria locale

Notizia in breve

Gli studenti del Marconi sono stati accompagnati in visita all’Archivio di Stato nell’ambito della “Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio”. Durante l’uscita, hanno esaminato documenti storici e approfondito aspetti della memoria locale. L’attività si è svolta in mattinata, coinvolgendo una quarantina di studenti e alcuni insegnanti. La visita ha previsto un percorso guidato tra archivi e materiali storici, con momenti di confronto e spiegazioni da parte del personale archivistico.