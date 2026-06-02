Il Marconi porta gli studenti in Archivio di Stato | un viaggio nella storia tra documenti e memoria locale
Gli studenti del Marconi sono stati accompagnati in visita all’Archivio di Stato nell’ambito della “Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio”. Durante l’uscita, hanno esaminato documenti storici e approfondito aspetti della memoria locale. L’attività si è svolta in mattinata, coinvolgendo una quarantina di studenti e alcuni insegnanti. La visita ha previsto un percorso guidato tra archivi e materiali storici, con momenti di confronto e spiegazioni da parte del personale archivistico.
Nell’ambito della manifestazione “Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio. Quante storie nella Storia”, recentemente l’aula magna dell’istituto Tecnico Tecnologico “Guglielmo Marconi” di Forlì ha ospitato la presentazione del progetto “Laboratorio storico in Archivio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
“Viaggio nella memoria persa del Regno delle Due Sicilie. La storia, i fatti, i fattarielli” all’Archivio di Stato di AvellinoGiovedì 9 aprile alle 16:30 si terrà un nuovo incontro nell’ambito della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino, intitolato “Viaggio...
Leggi anche: “Aspettando il 25 aprile”, un viaggio musicale nella memoria collettiva all'Archivio di Stato