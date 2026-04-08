Aspettando il 25 aprile un viaggio musicale nella memoria collettiva all' Archivio di Stato
Un concerto per avvicinarsi, attraverso la musica, a una delle ricorrenze più significative della nostra storia recente, “Aspettando il 25 aprile” l’appuntamento in programma il prossimo 16 aprile, ore 17,30, che vedrà protagonisti l’Orchestra diretta dal maestro Franco Marzaroli e il Coro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
L’Archivio di Stato di Chieti promuove Dietro il Sipario: un viaggio nella memoriaLa morte di Valentino, il lutto di De Martino, la casa di Corona, le voci su Elodie e gli altri gossip da leggere nel weekend L’iniziativa si...
“Viaggio nella memoria persa del Regno delle Due Sicilie. La storia, i fatti, i fattarielli” all’Archivio di Stato di AvellinoGiovedì 9 aprile prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino, “I giovedì...