Viaggio nella memoria persa del Regno delle Due Sicilie La storia i fatti i fattarielli all’Archivio di Stato di Avellino

Giovedì 9 aprile alle 16:30 si terrà un nuovo incontro nell’ambito della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino, intitolato “Viaggio nella memoria persa del Regno delle Due Sicilie. La storia, i fatti, i fattarielli”. L’evento fa parte della serie “I giovedì della lettura” e si svolgerà presso l’Archivio di Stato. Si tratta di un appuntamento dedicato alla presentazione di un’opera che ripercorre aspetti storici e narrativi legati al passato del Regno.

Giovedì 9 aprile prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino, “I giovedì della lettura”. In tale occasione si presenterà il libro “Viaggio nella memoria persa del Regno delle Due Sicilie. La storia, i fatti, i fattarielli”, di Nicola Forte. L’evento verrà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino. Interverranno Vincenzo D’Amico, editore, e Vincenzo Martongelli, giornalista e scrittore. Sarà presente l’autore. È legittimo “giocare” con la Storia? Sì, se è chiaro in partenza che si tratta di un gioco, e se non si ha la pretesa di atteggiarsi a storico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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