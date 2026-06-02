il manifatturiero italiano al top dal 2022

A maggio, l’indice Pmi del settore manifatturiero italiano è salito a 52,9, rispetto a 52,1 del mese precedente. È il livello più alto raggiunto negli ultimi quattro anni.

L’indice Pmi manifatturiero in Italia, messo a punto da S&P Global, è salito a maggio a 52,9 rispetto a 52,1 di aprile, al top da oltre quattro anni. Il dato è anche migliore delle attese che puntavano su una contrazione a 52. In particolare, le aziende manifatturiere italiane hanno segnalato una maggiore domanda collegata alla creazione di scorte di sicurezza. La rinnovata crescita dei nuovi ordini ha alimentato un’espansione più veloce della produzione manifatturiera, con il livello di fiducia che è quasi tornato alla sua normalità storica. I dati raccolti hanno tuttavia mostrato che rimangono le preoccupazioni riguardo alla guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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