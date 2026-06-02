Il manifatturiero italiano al top dal 2022

Da quotidiano.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A maggio, l’indice Pmi del settore manifatturiero italiano è salito a 52,9, rispetto a 52,1 del mese precedente. È il livello più alto raggiunto negli ultimi quattro anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’indice Pmi manifatturiero in Italia, messo a punto da S&P Global, è salito a maggio a 52,9 rispetto a 52,1 di aprile, al top da oltre quattro anni. Il dato è anche migliore delle attese che puntavano su una contrazione a 52. In particolare, le aziende manifatturiere italiane hanno segnalato una maggiore domanda collegata alla creazione di scorte di sicurezza. La rinnovata crescita dei nuovi ordini ha alimentato un’espansione più veloce della produzione manifatturiera, con il livello di fiducia che è quasi tornato alla sua normalità storica. I dati raccolti hanno tuttavia mostrato che rimangono le preoccupazioni riguardo alla guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il manifatturiero italiano al top dal 2022
© Quotidiano.net - Il manifatturiero italiano al top dal 2022
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Hyundai Introduces Its Next-Gen Atlas Robot at CES 2026

Video Hyundai Introduces Its Next-Gen Atlas Robot at CES 2026

Notizie e thread social correlati

Catturato in Spagna latitante italiano: era ricercato dal 2022 e deve scontare 9 anni penaUn uomo di 60 anni, originario di Taranto, è stato arrestato a Madrid, in Spagna, dopo essere stato latitante dal 2022.

Esposito: l’IA può colmare il gap digitale del manifatturiero italianoUn esperto ha affermato che l'intelligenza artificiale può aiutare a ridurre il divario tra il settore manifatturiero e i servizi digitali in Italia.

Temi più discussi: L’AI accelera la trasformazione del manifatturiero ma la tecnologia viaggia a due velocità: Fare sistema per colmare il digital divide e rafforzare la competitività; Il manifatturiero italiano al top dal 2022; Il manifatturiero italiano accelera a maggio oltre le attese; Imprese: Pmi manifatturiero Italia a 52,9 punti a maggio, top da aprile 2022.

il manifatturiero italiano alIl manifatturiero italiano al top dal 2022L’indice Pmi manifatturiero in Italia, messo a punto da S&P Global, è salito a maggio a 52,9 rispetto a 52,1 di aprile, al top da oltre quattro anni. Il dato è anche migliore delle attese che puntavan ... quotidiano.net

Il manifatturiero italiano rivede la luce con investimenti e domanda internaMILANO – Adelante con juicio, le imprese manifatturiere italiane vedono una prospettiva di timida ripartenza in mezzo alle minacce e incertezze geopolitiche globali. L’Analisi dei settori industriali ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web