Esposito | l’IA può colmare il gap digitale del manifatturiero italiano

Un esperto ha affermato che l'intelligenza artificiale può aiutare a ridurre il divario tra il settore manifatturiero e i servizi digitali in Italia. Ha spiegato che le tecnologie di AI potrebbero migliorare l’efficienza e l’innovazione nelle aziende manifatturiere. Tuttavia, sono state evidenziate anche preoccupazioni riguardo ai rischi per le piccole e medie imprese che utilizzano esclusivamente strumenti come ChatGPT, senza altre misure di sicurezza o integrazione.

? Cosa scoprirai Come può l'IA colmare il divario tra manifattura e servizi digitali?. Quali sono i rischi per le PMI che usano solo ChatGPT?. Come cambieranno i processi produttivi con l'arrivo degli agenti intelligenti?. Chi gestirà le competenze digitali per evitare il nuovo divario tecnologico?.? In Breve Adozione IA nelle aziende italiane raddoppiata dall'8,2% al 16,4% secondo dati ISTAT.. Inaugurazione Cloud Region in Italia nel 2023 per potenziare la potenza di calcolo.. Ecosistema Microsoft coinvolge oltre 14.000 partner per distribuire tecnologie digitali.. Transizione tecnologica richiede superamento gap competenze nelle piccole e medie imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Esposito: l’IA può colmare il gap digitale del manifatturiero italiano Notizie correlate Colmare il gap infrastrutturale per guidare l’IA. Cosa dice lo studio Ispi-DeloitteSe si corre a velocità diverse, raggiungere l’obiettivo comune può essere più complesso. IA nelle PMI calabresi: la sfida per colmare il divario digitaleA Catanzaro, l’integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale nei processi produttivi delle piccole imprese è diventata il fulcro di un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crotone, assolto dalla Corte d'Assise per un omicidio di 35 anni fa; Piano Casa. Esposito (Sicet Cisl): Aprire subito il confronto con le parti socialiIl sindacato inquilini della Cisl rilancia la proposta di un Patto sociale per trasformare gli annunci in risultati concreti - CISL; L’azzurro dopo il nero, lo scudetto del riscatto per il blocco Inter della Nazionale; Sebastiano Esposito regala il successo al Cagliari: Cremonese ko 1-0. Microsoft, l'IA può incrementare il Pil italiano del 18% entro il 2040Siamo stati i primi a quantificare l'impatto economico, sulle aziende, dell'intelligenza artificiale e oggi vediamo tante imprese che hanno imparato a usare bene la tecnologia, con un ritorno ... ansa.it Le Pmi licenziano in vista della sostituzione con l’intelligenza artificiale: un azzardo che può costare caroNelle piccole e medie imprese sta accadendo qualcosa di silenzioso ma pericoloso: si riduce il personale in previsione dell’intelligenza artificiale. Non perché l’IA abbia già dimostrato di poter ... ilfattoquotidiano.it Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia, è il primo ospite di Tech Talks, il nuovo vodcast di QN – Quotidiano Nazionale dedicato alla tecnologia. Un'intervista senza sconti sulla trasformazione digitale del Paese, il futuro dell'AI e il cora - facebook.com facebook Primo scudetto per Pio Esposito, l'agente: "La vittoria più grande è l'umiltà" x.com