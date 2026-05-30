Matteo Berrettini ha vinto una partita durata oltre cinque ore, superando Comesana in un lungo super tie-break. La sfida si è conclusa con la vittoria di Berrettini, che ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale nel torneo di singolare maschile. La partita si è protratta per molte ore, con numerosi scambi e punti decisivi nel set finale. La vittoria permette al tennista italiano di proseguire nel torneo.

Matteo Berrettini approda agli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis al termine di una battaglia lunga 5 ore e 13 minuti conto l’ argentino Francisco Comesaña, piegato al long tiebreak del set decisivo con il punteggio di 7-6 (3) 5-7 6-7 (4) 6-4 7-6 (15-13), chiudendo i conti alla quarta occasione, dopo aver annullato due match point all’avversario. Nel quarto turno l’avversario sarà uno tra l’argentino Juan Manuel Cerundolo e lo spagnolo Martin Landaluce. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nei primi 10 game sono appena 12 i punti vinti in risposta, mai più di 2 per gioco. Non si registrano palle break e non si va ai vantaggi prima dell’undicesimo game, quando Berrettini va sullo 0-40 in risposta, ma non riesce a concretizzare, in tutto quattro break point. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - TITANICO! Matteo Berrettini vince un’epica battaglia di oltre 5 ore: Comesana si arrende dopo un infinito super tie-break

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