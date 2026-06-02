Il maestro reggino Grillone sul tetto del mondo | premiato in Arizona tra le leggende delle arti marziali

Da reggiotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un maestro di arti marziali proveniente dalla Calabria è stato premiato in Arizona durante un evento internazionale. La cerimonia si è svolta davanti a una vasta platea di esperti e appassionati del settore. Il riconoscimento è stato assegnato in un contesto ufficiale, con la partecipazione di numerosi rappresentanti di fama mondiale nel campo delle arti marziali.

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In un’atmosfera solenne e davanti a una platea gremita dai più grandi nomi delle arti marziali mondiali, l'eccellenza italiana ha conquistato il gradino più alto in terra americana. Nella cornice di Phoenix, in Arizona, si è conclusa la prestigiosa tre giorni della Fita 2026 (Israeli Martial Arts. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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