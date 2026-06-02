Il maestro reggino Grillone sul tetto del mondo | premiato in Arizona tra le leggende delle arti marziali

Notizia in breve

Un maestro di arti marziali proveniente dalla Calabria è stato premiato in Arizona durante un evento internazionale. La cerimonia si è svolta davanti a una vasta platea di esperti e appassionati del settore. Il riconoscimento è stato assegnato in un contesto ufficiale, con la partecipazione di numerosi rappresentanti di fama mondiale nel campo delle arti marziali.