World Cup Iaksa 2026 | la Red Dragon sul tetto del mondo delle arti marziali

La World Cup Iaksa 2026 si è svolta al PalaDomus Eventi di San Marino, con il supporto dell'ASI Nazionale settore kickboxing. La manifestazione internazionale ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi. La competizione ha rappresentato un evento di rilievo nel settore delle arti marziali, attirando pubblico e appassionati. La Red Dragon si è distinta come vincitrice, conquistando il titolo mondiale.

FRANCAVILLA FONTANA - Il PalaDomus Eventi di San Marino ha fatto da cornice alla prestigiosa World Cup Iaksa 2026, manifestazione internazionale nel panorama delle arti marziali, organizzata con il supporto dell'Asi Nazionale settore kickboxing. Due giornate intense hanno trasformato la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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