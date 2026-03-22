Francesco Romani, noto maestro di arti marziali, alpinismo e vita, è stato una figura di spicco a Viareggio. La sua presenza ha lasciato un segno tra chi ha avuto l’opportunità di conoscerlo. La sua esperienza si è estesa a diversi ambiti, rendendolo un punto di riferimento nella comunità locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per chi lo ha incontrato.

Chi non l’ha conosciuto, non sa che cosa si è perso. Sì, perché il Maestro (di arti marziali, di alpinismo e di vita) Francesco Romani è stata davvero una magnifica eccellenza di Viareggio. Ma non solo, visto che anche nel lontano Sol Levante, sapevano che in una palestra toscana c’era chi prima interpretava e poi insegnava al meglio i dettami di discipline che richiedono una forza mentale e una capacità di concentrazione fuori dal comune. Decine e decine di giovani si sono formati negli anni alla sua palestra, con una legittima soddisfazione del docente e dei suoi collaboratori, tutte persone che riconoscevano al loro Maestro una leadership indiscussa frutto di esperienza, talento, capacità di sapere coinvolgere – con un’ideale cinghia di trasmissione – tutti coloro che si affacciavano alla porta della palestra lungo il via Buonarroti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Romani, il Maestro di arti marziali

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