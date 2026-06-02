Roma, 2 giugno 2026 – Le filiere produttive italiane, compresi alcuni settori di eccellenza del Made in Italy, compromettono annualmente oltre 31mila ettari di foresta, superficie pari a circa 45mila campi da calcio regolamentari, e sono responsabili, in media, dell’emissione di 9,45 milioni di tonnellate di Co2 all’anno. Il 53% della deforestazione incorporata nei consumi italiani si concentra in due sole categorie di prodotti, olio di palma e prodotti bovini come carni o pelli, e in due soli Paesi: Indonesia e Brasile. I dati del report “Deforestation made in Italy” È quanto emerge dal report “Deforestation Made in Italy”, realizzato dalla... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il made in Italy mette a rischio 31mila ettari di foresta ogni anno

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