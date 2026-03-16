Giornata della cultura artigiana Torna l’evento di Confartigianato che mette in luce il made in Italy

Il 19 marzo a L’Aquila si terrà la quinta edizione della Giornata della cultura artigiana, organizzata da Confartigianato, che quest’anno si focalizza sul ruolo dell’artigianato nel panorama del made in Italy. L’evento prevede un convegno intitolato

LA DATA da segnare sull’agenda è il 19 marzo. Giorno in cui a L’Aquila, Confartigianato celebrerà la quinta edizione della Giornata della cultura artigiana con il convegno "Artigianato anima del made in Italy". Un confronto con rappresentanti delle istituzioni locali e del Governo, con esperti, accademici e imprenditori per mettere in luce l’Italia dei piccoli imprenditori che trasformano la tradizione in innovazione. Il convegno vedrà gli interventi, tra gli altri, del presidente di Confartigianato Marco Granelli, del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, di Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, di Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola, di Mauro Magatti, sociologo ed economista, e del presidente di Confartigianato L’Aquila, Angelo Taffo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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