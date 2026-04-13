Orietta Baldelli Dsp | Il Made in Italy va salvato Nelle Marche chiudono 180 piccole imprese ogni anno

Ogni anno nelle Marche si registrano circa 180 chiusure di piccole imprese, secondo quanto affermato dalla coordinatrice di Democrazia Sovrana Popolare di Fermo e Ascoli. Orietta Baldelli ha sottolineato che il Made in Italy necessita di interventi concreti per essere tutelato, lasciando da parte le celebrazioni e concentrandosi sulle azioni concrete di salvaguardia. La questione riguarda la sopravvivenza di molte attività locali e la preservazione di un patrimonio produttivo.