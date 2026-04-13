Orietta Baldelli Dsp | Il Made in Italy va salvato Nelle Marche chiudono 180 piccole imprese ogni anno

Da anconatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno nelle Marche si registrano circa 180 chiusure di piccole imprese, secondo quanto affermato dalla coordinatrice di Democrazia Sovrana Popolare di Fermo e Ascoli. Orietta Baldelli ha sottolineato che il Made in Italy necessita di interventi concreti per essere tutelato, lasciando da parte le celebrazioni e concentrandosi sulle azioni concrete di salvaguardia. La questione riguarda la sopravvivenza di molte attività locali e la preservazione di un patrimonio produttivo.

FERMO – Secondo Orietta Baldelli, coordinatrice di Democrazia Sovrana Popolare di Fermo e Ascoli, il Made in Italy va «salvato e non solo celebrato». Poi, riferendosi alla realtà marchigiana dichiara numeri allarmanti: «Ogni anno chiudono i battenti 180 piccole imprese».«Da anni – esordisce così.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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