Orietta Baldelli Dsp | Il Made in Italy va salvato Nelle Marche chiudono 180 piccole imprese ogni anno
Ogni anno nelle Marche si registrano circa 180 chiusure di piccole imprese, secondo quanto affermato dalla coordinatrice di Democrazia Sovrana Popolare di Fermo e Ascoli. Orietta Baldelli ha sottolineato che il Made in Italy necessita di interventi concreti per essere tutelato, lasciando da parte le celebrazioni e concentrandosi sulle azioni concrete di salvaguardia. La questione riguarda la sopravvivenza di molte attività locali e la preservazione di un patrimonio produttivo.
FERMO – Secondo Orietta Baldelli, coordinatrice di Democrazia Sovrana Popolare di Fermo e Ascoli, il Made in Italy va «salvato e non solo celebrato». Poi, riferendosi alla realtà marchigiana dichiara numeri allarmanti: «Ogni anno chiudono i battenti 180 piccole imprese».«Da anni – esordisce così.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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