Cobolli batte Zverev e vola in finale a Monaco di Baviera

Nel torneo ATP 500 di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli ha sconfitto Alexander Zverev in due set, portandosi in finale. La partita è durata 69 minuti, durante i quali Cobolli ha mostrato solidità e determinazione. Zverev, campione uscente del torneo, non è riuscito a contrastare la prestazione dell'avversario. Con questa vittoria, Cobolli si qualifica per la finale dell'evento tedesco.

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Uno straordinario Flavio Cobolli manda al tappeto in appena 69 minuti il campione uscente Alexander Zverev in due set e conquista un posto nella finale del “BMW Open”, Atp 500 da 2.561.110 euro di scena sui campi in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Prova sontuosa quella del 23enne romano, numero 16 del mondo e quarto favorito del seeding, che si è imposto per 6-3 6-3 stoppando la corsa di Zverev verso il quarto titolo in Baviera. Cobolli, scoppiato in lacrime a fine match dedicando la vittoria al 13enne Mattia Maselli, promessa che frequentava il Tennis Club Parioli, scomparso ieri, aveva perso entrambi i confronti precedenti col tedesco (ottavi Roland Garros e quarti Halle nel 2025).🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cobolli batte Zverev e vola in finale a Monaco di Baviera Notizie correlate Cobolli fa l’impresa: batte Zverev e vola in finale a Monaco. Poi la dedica in lacrime al giovane Mattia: “In ogni punto che giocherò, ti penserò”Un doppio 6-3 per battere per la prima volta Alexander Zverev, numero 3 del mondo, a Monaco di Baviera – a casa sua – in semifinale. Cobolli in finale a Monaco: batte Zverev e si commuove in campoAGI - Uno straordinario Flavio Cobolli manda al tappeto il campione uscente Alexander Zverev in due set e conquista un posto nella finale del "BMW... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cobolli da sogno a Monaco di Baviera: batte Zverev in due set e vola in finale; Sorteggio: Zverev riparte dal torneo di casa, Cobolli e Darderi nella sua metà di tabellone; Cobolli batte Kopriva ed è in semifinale all'Atp Monaco: ora c'è Zverev; Cobolli batte Zverev e va in finale a Monaco di Baviera. Cobolli batte Zverev e vola in finale a Monaco di BavieraMONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Uno straordinario Flavio Cobolli manda al tappeto in appena 69 minuti il campione uscente Alexander ... iltempo.it Cobolli, impresa e shock: batte Zverev, poi la dedica in lacrime: Questa vittoria è solo per teIl tennista romano stacca il pass per la finale a Monaco di Baviera dopo aver battuto per la prima volta in carriera il tedesco: ecco chi sfiderà nel match conclusivo ... tuttosport.com COBOLLI DA IMPAZZIRE: SUPERA ZVEREV E VA IN FINALE A MONACO DI BAVIERA Un ottimo Cobolli batte in due set il campione uscente Alexander Zverev conquistando così la sua seconda finale della stagione. Per l’azzurro è la prima vittoria in carr x.com Flavio sfiderà Zverev a Monaco di Baviera alle 13:30. Per la sfida di Vavassori, in doppio a Barcellona, bisognerà attendere sino alle 17 circa facebook