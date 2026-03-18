Monaco provincia di Bergamo | la capitale della Baviera si colora di nerazzurro

A Monaco di Baviera, nella provincia di Bergamo, si è verificato un evento particolare: poco dopo le undici, migliaia di persone si sono radunate sotto la statua della Madonna dorata a Marienplatz, creando un fiume di colore nerazzurro. La scena ha coinvolto numerosi tifosi e appassionati, che hanno riempito la piazza in modo spontaneo e colorato.

Monaco di Baviera, provincia di Bergamo. Sono da poco passate le 11 quando sotto la Madonna dorata che dall’alto guarda tutta Marienplatz si riversa un fiume nerazzurro. Sciarpe alzate, bandiere al vento, che soffia discretamente forte e pure freschino. Per un giorno, una città solitamente dominata dal colore rosso si trova coperta da una gamma cromatica diversa. Oltre 3.700, secondo i dati ufficiali. Ma la percezione è che siano anche molti di più. Ad ogni angolo del centro città si può sentire un’espressione in dialetto bergamasco. Non conta il risultato, non conta che ci siano cinque goal svantaggio da rimontare. Come si può rinunciare ad una trasferta così? Esatto, non si può. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Da Almenno San Salvatore a Monaco di Baviera: Mario Gamba, chef a tre stelle dal sangue nerazzurro Treno Monaco di Baviera-Rimini, Donati (Viva Ravenna) chiede l’inserimento della fermata in città"Ravenna non può restare a guardare mentre i flussi turistici internazionali attraversano la Romagna senza fermarsi. Una selezione di notizie su Monaco provincia di Bergamo la capitale... Temi più discussi: L'allenamento a Torre Boldone, il prepartita (con birra) a Daste e la cena a Stezzano: il mondo Bayern a Bergamo; Il Bayern Monaco è troppo forte, partita senza storia: Atalanta surclassata; Eventi di Martedì 10 Marzo 2026 in Provincia di Bergamo; Tutti a Torre Boldone aspettando il posticipo di lunedì. Cremonese, squadra già in ritiro per il match salvezza con la Viola. Monaco, provincia di Bergamo: la capitale della Baviera si colora di nerazzurroAlmeno 40 bus partiti nella nottata: l’appuntamento poco dopo le 11 in Marienplatz. E nelle birrerie si parla più bergamasco che tedesco ... bergamonews.it A Bergamo in arrivo 1.500 tifosi del Bayern, dalla Germania e anche dall’Alto AdigeIl club conta su oltre 400mila soci e 4mila fan club, buona parte anche in provincia di Bolzano. La maggior parte arriverà in giornata: tutte le istruzioni per i tifosi ospiti ... bergamonews.it Radio1 Rai. . #UCL #ChampionsLeague Nel ritorno degli ottavi, Atalanta sul campo del Bayern Monaco dopo il pesante 6-1 subito dai nerazzurri nell'andata di Bergamo. Circa 3.700 i tifosi al seguito. Radiocronaca in diretta alle 21 su #Radio1 Daniele Fortu - facebook.com facebook Proprio come nella passata stagione, il Real Madrid ha eliminato il Manchester City dalla Champions League. I Blancos sono diventati la bestia nera di Pep Guardiola, come testimoniano le 5 eliminazioni nel corso degli anni: col Bayern Monaco nel 2013/14 e x.com