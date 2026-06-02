Il meccanico Aprilia ha vissuto un lungo coma dopo un incidente in moto nel 2022, durante il quale ha subito 22 fratture, l’asportazione di un polmone e sei minuti di arresto cardiaco. Dopo un periodo di coma, si è ripreso e ha festeggiato accanto a un pilota di MotoGP. Le sue lacrime sono state per il Mugello, dove si è sentito in debito con il circuito.

Ha scritto Carlo Corradini su Instagram: “Qualsiasi parola sarebbe poco. me lo doveva il Mugello”. Glielo doveva. Nessuna storia può, come questa, rendere l’intensità della gioia provata domenica dalla gente dell’Aprilia. Niente potrebbe spiegare meglio quanto e come il motociclismo sia – a dispetto di quel che potrebbe sembrare – uno sport di squadra. Carlo Corradini è uno dei meccanici di Marco Bezzecchi. Uno di quelli che per il suo Bez farebbe qualsiasi cosa. Come tutti gli altri, domenica, era commosso, prima ancora che contento. Emozionato, consapevole eppure al tempo stesso incredulo di essere lì a viverlo per davvero quel momento così solenne, straordinario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il lungo coma, il ritorno e la festa accanto a Bezzecchi: "Me lo doveva il Mugello"

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