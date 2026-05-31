Nel fine settimana, circa 180.000 persone hanno assistito alla gara al Mugello, dove un pilota italiano ha vinto nella classe Moto Gp. Durante l’evento, sono stati presenti numerosi vip tra il pubblico e il vincitore ha dedicato la vittoria a Alex Zanardi. La gara si è svolta a Scarperia, in provincia di Firenze, e ha visto la partecipazione di molti appassionati che hanno riempito gli spalti e le aree verdi circostanti.

Scarperia (Firenze), 31 maggio 2026 – La festa dei quasi 180mila che nel corso del week-end hanno riempito gli spalti e il prato, la vittoria nella classe Moto Gp di un italiano, Bezzecchi, con tanto di dedica speciale ad Alex Zanardi. E poi i tanti vip presenti, le frecce tricolori, il sole e le emozioni che soltanto il Mugello è in grado di regalare. E’ stato un fine settimana di grande spettacolo, culminato con una gara che come al solito ha tenuto col fiato sospeso gli appassionati delle due ruote. La vittoria di Bezzecchi. "Oggi ci abbiam dato, eh? Ci siamo divertiti, grazie a tutti, ragazzi, siete fantastici, un bacio". Con queste parole Marco Bezzecchi ha festeggiato la vittoria al Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bezzecchi infiamma il Mugello, la Toscana capitale del motomondiale. La festa, i vip tra il pubblico e la dedica a Zanardi

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