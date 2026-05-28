Un pilota dell'Aprilia si presenta alla gara di casa al Mugello come leader del Mondiale. Ha dichiarato che vincere sul circuito toscano sarebbe un sogno. Ha inoltre parlato di Marc Marquez, affermando di non escluderlo dalla corsa al titolo. Il pilota ha aggiunto che il pubblico locale gli dà energia, ma intende concentrarsi giornata per giornata in vista della gara.

Per i piloti italiani il Mugello non è mai una gara come tutte le altre. Quest’anno, tra l’altro, in MotoGP diversi dei nostri si presentano come favoriti: davanti al proprio pubblico Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia non vogliono sbagliare l’esame. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni. Il Bez ci arriva con la sua super Aprilia da leader iridato ed è carico pensando al legame con il tracciato toscano: “È sicuramente fantastico – ha detto il romagnolo – la pista è bellissima e questo rende già ogni cosa migliore. Essendo italiani, per noi il pubblico è super rumoroso e sentiamo la spinta in più che ci dà”. Il pilota Aprilia ha descritto il Mugello come una festa continua: “L’erba fuori dalla pista è piena di gente, è davvero fantastico”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezzecchi: "Vincere al Mugello sarebbe un sogno. Marquez? Per il titolo non lo escludo"

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Bezzecchi carica il Mugello!

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