Ankara ha adottato una posizione di ambiguità strategica dopo l’inizio dell’intervento statunitense e israeliano contro l’Iran. La Turchia non ha preso una posizione netta né ha condannato o appoggiato apertamente le operazioni delle due potenze. La sua postura si manifesta attraverso dichiarazioni diplomatiche che evitano di schierarsi chiaramente, mantenendo un atteggiamento di neutralità.

Dall’avvio dell’intervento statunitense e israeliano contro l’Iran, Ankara ha scelto una linea di ambiguità strategica. Recep Tayyip Erdo?an ha condannato gli attacchi come una violazione della sovranità iraniana e del diritto internazionale, denunciando il rischio di una nuova destabilizzazione regionale. Anche sul piano interno è emersa una convergenza rara ma significativa: il leader del principale partito di opposizione CHP Özgür Özel ha criticato l’azione militare contro “il vicino Iran”, invitando tutte le parti alla moderazione e al ritorno della diplomazia. In questo allineamento si leggono due priorità condivise, evitare l’escalation e preservare uno spazio negoziale nel quale Ankara possa continuare a pesare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La strategia dell’ambiguità. Ankara tra Iran, Stati Uniti e Israele

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