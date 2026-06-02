Il Libano è la chiave Pasdaran e Israele soffiano sul fuoco Ma Donald lo spegne

Il governo israeliano e i pasdaran condividono un'opposizione alla tregua promossa negli ultimi cinquanta giorni dall’ex presidente degli Stati Uniti. Mentre passano i giorni, le tensioni tra Israele e il regime dei pasdaran continuano a crescere, con il Libano considerato un elemento chiave nel conflitto. In questo scenario, l’attuale amministrazione israeliana ha deciso di interrompere le iniziative di pace avviate dal predecessore, rafforzando la linea dura contro le fazioni avverse.

Un solo elemento lega il governo di Benjamin Netanyahu al regime dei pasdaran ed è la comune avversione per la tregua inseguita negli ultimi cinquanta e passa giorni da Donald Trump. Una tregua che il Presidente Usa ha rimesso in piedi ieri sera telefonando a Bibi e chiedendogli di sospendere il programmato bombardamento di Beirut annunciato ore prima dal premier israeliano. Ma per capire le difficoltà in cui naviga la Casa Bianca bisogna ricostruire i convulsi sviluppi delle ultime 72 ore. Netanyahu costretto ad andare alle urne a settembre, non può permettersi d'ignorare la sorte degli abitanti del Nord d'Israele costretti all'esodo da missili e droni di Hezbollah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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