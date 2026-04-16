Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato che i leader di Israele e Libano si confronteranno oggi per la prima volta in 34 anni, segnando un possibile passo verso un dialogo tra i due paesi. Tuttavia, le autorità di Beirut hanno smentito questa notizia, affermando di non essere a conoscenza di alcun colloquio in programma. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti, con la diplomazia libanese che ha negato ogni accordo ufficiale al riguardo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato ieri che i leader di Israele e Libano si parleranno per la prima volta in 34 anni, in un colloquio previsto per oggi. L’annuncio, pubblicato sul profilo Truth Social di Trump, è arrivato il giorno dopo il primo incontro diretto tra gli ambasciatori israeliano e libanese a Washington, tenutosi martedì dopo oltre tre decenni di assenza di contatti diplomatici formali. Nel suo messaggio sui social media, Trump ha scritto: “ Stiamo cercando di ottenere un po’ di respiro tra Israele e Libano. È passato molto tempo dall’ultima volta che i due leader si sono parlati, tipo 34 anni. Accadrà domani.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Donald Trump annuncia un colloquio storico Israele-Libano, ma Beirut lo smentisce: “Non ne sappiamo nulla”

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Beh, questo repost di Donald Trump, in effetti, toglie ogni dubbio a noi “radical left lunatics”: qui è evidentemente abbracciato a un medico. Speriamo sia uno bravo. x.com