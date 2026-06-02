Il Lambro è in piena nel quartiere Ponte Lambro a Milano a causa delle intense piogge recenti. Il livello del fiume si è avvicinato al bordo del ponte, portando alla chiusura delle strade che collegano il quartiere a Linate. I residenti riferiscono di vivere con paura per le possibili conseguenze dell’allagamento. La polizia locale ha adottato misure di sicurezza per limitare l’accesso alle zone interessate.

Il Lambro è in piena nel quartiere Ponte Lambro, a Milano. Le forti piogge delle ultime ore hanno fatto salire il livello del fiume fino quasi al bordo del ponte, e la polizia locale ha chiuso le strade che collegano il quartiere alla frazione di Linate. Molti residenti temono che l’acqua raggiunga case e negozi. “Un po’ come vivere a Venezia, solo che Venezia è un po’ più bella. Purtroppo qui è così, siamo sempre con la paura che le strade si allaghino”. A dirlo è Annalisa, residente nella zona. “D’altronde adesso con queste paratie abbiamo un po’ risolto in quanto chiudiamo via Vittorini e l’acqua si cerca di farla defluire nel parco”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Il Lambro in piena a Milano, i residenti: "Viviamo con al paura"

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