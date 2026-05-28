Incendio in piena notte a Milano fiamme avvolgono l'ascensore | 18 residenti intossicati
Un incendio ha interessato un edificio in via Inganni a Milano, coinvolgendo l’ascensore esterno. A causa delle fiamme, diciotto residenti sono stati intossicati e trasportati in ospedale. L’incendio si è verificato durante la notte.
Incendio in un edificio di via Inganni a Milano. Le fiamme hanno avvolto l'ascensore esterno. 18 residenti sono rimasti intossicati e portati in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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